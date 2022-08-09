( BURDUR-ISPARTA İL GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Başlama Zamanı : 09.08.2022 14:00 TSİ

Bitiş Zamanı : 09.08.2022 22:00 TSİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (09.08.2022 Salı) öğle saatlerinden sonra İsparta ve Burdur çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskım, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.