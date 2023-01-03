SORUNLAR MECLİSE TAŞINACAK

EMEKLİ MAAŞI EN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Abdülkadir Ersal ve yönetimi, İyi Parti İl Başkanı Hasan Büyükçam ile Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Börekçi'yi ziyaret etti, emeklilerin sorunlarına ilişkin dosya sundu.

Erdal, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Ispartada 19 bin üyesi bulunan dernek, Türkiye genelinde etkin bir yapıya sahip. Avukatlık, sağlık merkezleri ile anlaşma sağlanıyor, yakacak yardımı vs destekler sağlıyoruz. 14 milyon emekli var Türkiye'de. EYT ile bu rakam daha da yükselecek. Bu nedenle birlikten güç doğar, Tüm emeklilerimizin dernek çatısında beraber olmasını diliyorum." dedi.

Bu ziyaretten memnun olduklarını söyleyen İl Başkanı Büyükçam, "Emeklinin sorunlarını biliyor, bunların çözümüne ilişkin çalışmalar yürütüyoruz. Alınan ücret, emekli maaşı çok düşük, bunun sebebi mevcut iktidar. Emekli maaşı en az asgari ücret olmalı." dedi.

