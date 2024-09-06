Gelendost İlçe Emniyet Amirliği Ağustos Ayı Faaliyet Raporu
Isparta Gelendost İlçe Emniyet Amirliği, Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler çerçevesinde çeşitli operasyonlar ve bilgilendirme çalışmalarına imza attı.
Yapılan çalışmalar kapsamında:
- 1 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
- 2.460 şahıs ve 422 araç sorgulandı.
- 8 araç trafikten men edilerek cezai işlem uygulandı.
- Bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, 61 vatandaşa KADES (Kadın Destek Uygulaması), dolandırıcılık ve trafik konularında bilgilendirme yapıldı.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.