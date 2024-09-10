Şehidimiz Orhan Burak Büyükçaylı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 kahraman jandarmamızdan Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı (34), Isparta’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimizin naaşı, bugün askeri uçakla Isparta’ya getirildi. Aile, Vali Aydın Baruş, il protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılanan şehidin naaşı, ikindi namazının ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na getirildi.

Törende, İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından helallik alınıp cenaze namazı kıldırıldı. Ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında Garnizon Şehitliği’ne götürülerek, dualar ve gözyaşları içinde ebedi istirahatgahına defnedildi. Şehidin tabutuna örtülen Türk bayrağı ve fotoğrafı, Vali Baruş tarafından şehidin ailesine teslim edildi. Tören, taziyelerin sunulmasıyla sona erdi.

Törene şehidin ailesinin yanı sıra Vali Aydın Baruş, Isparta milletvekilleri, askeri komutanlar, belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



















