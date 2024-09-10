Milyonlarca Kişinin Kişisel Verileri Çalındı: BTK’dan Acil Müdahale Talebi

Kişisel verilerin çalınması, özellikle kimlik, adres, telefon numaraları gibi hassas bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi ciddi sonuçlar doğurabilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 82 milyon kişinin ikamet adresi ve 134 milyon GSM numarasının çalınması olayının ardından, Google’dan yardım talep ederek bu bilgilerin internette yayılmasını önlemek için çalışmalar başlattı. Bu tür saldırılar, kişisel verilerin kötüye kullanılmasına olanak tanıyarak, adınıza banka hesabı açılması, kredi çekilmesi ya da dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunulması gibi riskleri beraberinde getirebilir.

Bu tür bir veri sızıntısına maruz kaldığınızda, yapılabilecek ilk şey Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak faillerin bulunması için şikayette bulunmak ve kimlik hırsızlığına karşı önlemler almaktır. Bankalarla iletişime geçmek, dolandırıcılık vakalarına karşı hesaplarınızı dondurmak ve gerekli yasal işlemleri başlatmak da bu süreçte önemlidir.

Verilerin güvenliği için dikkatli olunmalı, şüpheli e-postalara ya da mesajlara yanıt verilmemeli, kişisel bilgilerinizi paylaşırken ekstra güvenlik önlemleri alınmalıdır.