"SED Yardımları Hesaplara Yatmaya Başladı: Hemen Kontrol Edin"

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Sosyal Destek Programı (SED), çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelere yönelik geçici bir destek ve bakım sistemini temsil ediyor. Bu program kapsamında, ailelerin kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. Bakan Göktaş, Şubat ayına ilişkin olarak 872,4 milyon TL tutarında SED ödemesinin yapıldığını açıkladı ve bu yardımların çocukların aileleriyle birlikte geleceğe hazırlanmasına katkı sağladığını vurguladı.

Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların aileleriyle birlikte sağlıklı bir şekilde büyümelerine odaklandıklarını belirten Bakan Göktaş, çocukların aile ortamında yetişmelerinin toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rol oynadığına inandıklarını dile getirdi. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikle aile şefkati ve sıcaklığı içinde büyüyebilmeleri için çaba harcadıklarını ifade etti.

Vatandaşların SED yardımlarını sorgulamak için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarını kullanarak bilgi alabilecekleri belirtiliyor. Bu desteklerin, ailelerin zor durumlarında geçici bir destek sağlayarak çocukların daha iyi bir yaşam standardına kavuşmalarına katkıda bulunduğu vurgulanıyor.