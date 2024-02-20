"Elden Maaş Veren İşverenlere Yüksek Cezalar Geliyor: İşte Detaylar"

Detaylar:

Çalışanların haklarına yönelik yeni düzenlemelerle birlikte, işverenlere yönelik cezalar da artıyor. Özellikle maaşları asgari ücret üzerinden gösterip eksik prim yatıran, kalan maaşı elden veren ve meslek kodlarını yanlış beyan eden işverenler için yeni düzenlemeler hayata geçiyor.

Sigortalı çalışanların işe giriş ve ayrılış bildirimlerinde hata yapan veya sigortalının meslek kodunu hatalı giren işverenler cezai yaptırımlarla karşılaşacak. Meslek kodlarındaki hatalar, çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Meslek kodlarının yanlış girilmesi, işverenlere yüksek cezalar ve tazminat ödemelerini zorunlu kılıyor.

Örneğin, gerçeğe aykırı meslek kodu düzenleyen işveren 1341 TL, geçersiz bordro düzenleyen işveren 6 bin 707 TL, işe girişi bildirmeyen işveren 26 bin 829 TL, kayıt ibraz etmeyen işveren ise 161 bin TL ceza ödeyecek. Bu yanlışlıkların düzeltilmemesi durumunda eksik prim ödemeleri de yapılmış olması gerekecek.

Meslek kodlarının doğru girilmemesi, çalışanın aldığı ücretin belirlenmesinde etkili olabiliyor. Asgari ücret alan bir çalışanın meslek kodu buna uygun olmalıdır. Ayrıca, SGK, çalışanların bordrolarını takip ederek kaçak işçi çalıştıran işverenlere de cezalar getiriyor. Çalışana eksik ücret verildiği durumlar, meslek kodları üzerinden tespit edilebiliyor.

Meslek kodları, çalışanların alması gereken ücreti belirlemekte önemli bir role sahip. Kalifiye çalışanların meslek kodları, alacakları ücretin yanı sıra prim ödemelerini de belirliyor. İşverenlerin, meslek kodlarına uygun ücretleri ve prim ödemelerini eksiksiz olarak yapmaları gerekiyor.

Müfettişler, meslek odaları veya örgütleri aracılığıyla meslek kodlarına ilişkin ücret bilgilerini talep edebilir. Düşük ücret bildirilen meslek kodları tespit edilirse, işverenler yüksek cezalar ödemekle kalmayacak, eksik prim ödemelerini de tamamlamak zorunda kalacak.

Özellikle yıpranma payı olan meslek gruplarında doğru meslek kodlarının girilmesi, çalışanların hak ettikleri avantajları elde etmelerini sağlıyor. Çalışanların düşük ücretle gösterildiğini düşündükleri durumlarda şirketlerinden düzeltme talep etmeleri ve gerekirse SGK'ye şikayette bulunmaları önem arz ediyor. İşverenin düzeltme taleplerini kabul etmemesi durumunda ise yasal yollara başvurmak gerekiyor.