"Dar Gelirli Ailelere Büyük Zam: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Yüzde 50 Artış"

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programlarındaki etkinliği artırmak amacıyla dar gelirli ailelere ve sosyal yardım alanlara yönelik önemli bir adım attı. Yapılan açıklamaya göre, dar gelirli ailelere ve sosyal yardım alanlara sağlanan yardımlarda yaklaşık yüzde 50'lik bir artış gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan destek paketi kapsamında 4 milyar TL'lik kaynak ayrıldığı belirtildi. Ayrıca, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de yüzde 50'lik bir artış yapıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurusuna göre, bu artışla birlikte sosyal ve ekonomik destek ödemeleri ortalama 5330 TL'ye yükseldi.

Aile Destek Programı kapsamında okul öncesi eğitim alanlara yapılacak ödemeler 3614 TL olacak. Koruyucu ailelere yönelik ödemelerde de önemli bir artış gerçekleşti ve çocuk başına aylık ödemeler 5705 TL'den 8895 TL'ye yükseltildi.

Bakanlık tarafından yapılan bu hamle, vatandaşlar arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Milyonlarca dar gelirli aile ve sosyal yardım alan kişi, bu desteklerle ekonomik rahatlama ve sosyal yaşantılarının desteklenmesini bekliyor.

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden veya ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabiliyor. Başvuruların değerlendirilmesi için belirli kriterlere uymak gerekiyor ve başvuruların ilgili vakıflara iletilmesi gerekiyor.

Yapılan bu destekler, ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık bir süre boyunca destek sağlamayı hedefliyor. Programın başvuruları, hanenin sosyoekonomik profili ve gelir seviyesinin belirlenmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca, Çocuk Destek Bileşeni ile hanedeki çocuk sayısına göre ek destek sağlanması da kapsamın genişletilmesi olarak değerlendiriliyor.