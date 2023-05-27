Isparta'da Gül Banyosu: Mis Kokulu Anlara Yolculuk

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak sizlere bir soru sormak istiyoruz: Hiç gül banyosu yaptınız mı? Eğer yapmadıysanız, size eşsiz bir deneyim sunuyoruz. Bir köşeye dökülmüş tonlarca gül yaprağı üzerine uzanarak, mis kokulu anlara dalabilir, bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirebilirsiniz.Isparta, gül fabrikalarında özel olarak oluşturulan gül havuzlarıyla ünlüdür. Bu havuzlarda kendinizi adeta bir gül bahçesinde hissedeceksiniz. Gül yapraklarıyla kaplı havuzlarda keyifle yatarken, gülün eşsiz kokusu sizi sarmalayacak ve huzurun doruklarına çıkacaksınız.Bu benzersiz deneyimi yaşamak ve unutulmaz anılar biriktirmek için Isparta'ya davetlisiniz. Gül banyosuyla kendinizi şımartabilir, fotoğraflarınızı çekerken keyifli anları yakalayabilirsiniz.Gelin, Isparta'nın gül kokulu dünyasına adım atın ve gül yapraklarıyla dolu havuzlarda unutulmaz bir yolculuğa çıkın.#Isparta #GülBanyosu #MisKokuluAnlar #GülHavuzu #UnutulmazDeneyim #FotoğrafÇekimi #GülFabrikaları #Turizm