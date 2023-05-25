Seçim Güvenliği Toplantısı Isparta'da Gerçekleşti - Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimlerine Hazırlık

Isparta Valisi Aydın Baruş Başkanlığında düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ilimizde huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü önemli bir platform oldu.

Valilik Göl toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve ilgili birim müdürleri de katıldı. Toplantıda, seçim sürecinin güvenli ve düzenli bir şekilde geçmesini sağlamak amacıyla alınacak önlemler ve tedbirler ele alındı.

Bu toplantı, ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, güvenlik güçlerinin seçim sürecindeki rolünün belirlenmesi ve tüm vatandaşların oy verme hakkını sorunsuz bir şekilde kullanabilmesi için büyük önem taşıyor.

Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, güvenliğin sağlanması için gerekli olan güvenlik tedbirleri, seçim bölgelerindeki polis ve jandarma sayısının artırılması, oyların güvenli bir şekilde taşınması ve sayım sürecinin denetimi gibi konular üzerinde detaylı bir şekilde duruldu. Ayrıca, seçim günü itibarıyla tüm ilçelerde seçim güvenlik merkezlerinin oluşturulması ve bu merkezlerin sürekli olarak aktif olarak çalışması kararlaştırıldı.

Seçim Güvenliği Toplantısı'nın ardından Vali Aydın Baruş, basın mensuplarına bir açıklama yaparak, seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini belirtti. Aynı zamanda, vatandaşların seçimlere katılımının önemine vurgu yaparak, demokratik haklarını kullanmalarını teşvik etti.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesinde gerçekleşen Seçim Güvenliği Toplantısı, seçim sürecinin başarılı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması için önemli bir adım oldu. Isparta Valisi Aydın Baruş ve ilgili kurumların ortak çalışmalarıyla seçimlerin güvenli ve demokratik bir ortamda gerçekleşmesi hedeflenmektedir.