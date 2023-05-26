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Maaşını Alamayan EYT'lilere Çifte İkramiye Müjdesi!

Maaşını Alamayan EYT'lilere Çifte İkramiye Müjdesi!
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 Maaşını Alamayan EYT'lilere Çifte İkramiye Müjdesi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında 1 milyon 700 bin başvurunun büyük bir bölümüne emekli aylığı bağlandı. Ancak ay sonuna kadar tamamlanması beklenen bir kısım başvuru olduğu için maaşını şimdiye kadar alamayan EYT'lilere çift ikramiye ödeneceği müjdesi verildi.
Şu ana kadar 1 milyon 700 bin EYT'li emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulundu. Bu başvuruların 1 milyon 100 bin kişisi emekli aylığı almaya hak kazandı, ancak 600 bin kişi hala maaşlarını alabilmek için bekliyor.
İşlemleri uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi ödeneceği açıklandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, normalde SGK'nın her ay 40 bin kişiyi emekli ettiğini belirtti. Ancak şu anda 1 milyon 700 bin kişilik bir başvuru söz konusu olduğunu ve bu durumun SGK için büyük bir yük olduğunu ifade etti. Kurtuluş, SGK'nın bu durumdaki handikapı ortadan kaldırmak için yeni görevlendirmeler ve mesai düzenlemeleri yaptığını ve 1 milyon 100 bin kişinin emeklilik işlemlerini tamamlayarak maaşlarını bağladığını vurguladı. Bu durumun SGK için büyük bir başarı olduğunu belirtti.
Ancak 1 milyon 700 bin başvurudan henüz sonuç alınamayan işlemlerin sadece SGK ile ilgili olmadığını da kaydeden Kurtuluş, bazı başvuranların SGK ile ilgili olmayan eksikliklerinden dolayı sonuç alamadıklarını söyledi. Örneğin, 1 TL borcu olan kişilerin emekli olamaması veya eksik prim günü olanların tespit edilmesi gibi nedenlerle başvuruların gecikebildiğini ifade etti.
Kurtuluş, yaklaşık 2 aylık bir süreçte 1 milyon 100 bin kişiye emekli aylığının bağlandığını ve bu durumu bir başarı olarak değerlendirdiklerini belirtti. Henüz emekli işlemleri tamamlanmayan 600 bin kişi arasında ise eksik işlemleri olan başvuruların bulunduğunu ekledi.
Sonuç olarak, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kapsamında başvurularını yapan ve maaşlarını henüz alamayan EYT'lilere çifte ikramiye ödeneceği açıklandı. Bu durum, SGK'nın yoğun çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen başarılarla desteklenmektedir. Henüz sonuç alınamayan başvuruların ise bazı eksikliklerden kaynaklandığı ve SGK ile ilgisi olmayan nedenlerden dolayı gecikmeler yaşandığı belirtilmektedir.
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