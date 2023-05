Isparta Belediyesi öncülüğünde her yaş grubundaki gençlerin teknoloji alanında farkındalıklarını artırmak ve bu alanda girişimci olmalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan Siber Isparta Gençlik Merkezi, öğretmenlere tanıtıldı. Şehirde görev yapan Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar öğretmenleri merkez hakkında bilgilendirildi, yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulunuldu.Isparta Belediyesi, gençlerin gelişimlerine katkı sunmak, teknoloji alanında farkındalıklarını artırmak ve girişimci olmalarına katkı sağlamak amacıyla önemli bir projeye öncülük ediyor. Belediye, Fatih Mahallesi’nde inşa ettiği gençlik merkezini Siber Isparta Gençlik Merkezi adıylaher yaş grubu gencin hizmet alabileceği bir merkez haline getirdi. Siber Isparta Gençlik Merkezi, Isparta Belediyesi öncülüğünde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ortaklığıyla Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ‘Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ kapsamında hizmet verecek. Merkez, siber güvenlik, mobil ve web tabanlı uygulama geliştirme, robotik kodlama, sosyal medya uzmanlığı, dijital asistanlık gibi birçok alanda eğitimler gerçekleştirerek, girişimcilere ve bilişim sektörüne katkı sağlamayı hedefliyor.Siber Isparta Gençlik Merkezi, şehirde görev yapan Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar öğretmenlerine tanıtıldı. Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğretmenlere merkezde bulunan laboratuvarlar ve ekipmanlar hakkında bilgi verilirken, önümüzdeki süreçte gençlere verilecek eğitimlere ilişkin de istişarelerde bulunuldu. Öğretmenler, incelemelerinin ardından Siber Isparta Gençlik Merkezi’ne tam not verdi.Isparta Anadolu Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Ayşe Ünal, bu tür etkinlikleri görmenin çok güzel olduğuna değindi. Küçük yaş grubu itibariyle çocukların bu tür merkezler sayesinde robotik kodlama ile yazılım dünyasına atılmasını tasvip ettiğini belirten Ünal, “Bu konuda çok memnunum ve yardıma açığım. Merkez çok güzel olmuş, ulaşımı da her yere yakın. Odaları ve bahçesi de yeterli düzeyde” dedi.Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Kamil Ünlü, Siber Isparta Gençlik Merkezi’nin çocukları küçük yaşta teknoloji, Ar-Ge ve girişimcilik yönünde çok faydalı olacağını söyledi. Ünlü, merkezi çok beğendiğini dile getirdi.Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hüseyin Arslan, değişen dünyanın önemli ihtiyaçlarından biri olan siber güvenlik ve yazılım alanında şehrin yeterliliğini artırmak, ülkeye ve Isparta’ya yeni yazılımcılar kazandırmak amacıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Siber Isparta Gençlik Merkezi’ni kurduklarını söyledi. Şehirde görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar öğretmenlerine merkezi gezdirdiklerine değinen Arslan, “Amacımız ilimizdeki yetenekli öğrencileri keşfetmek ve projemize dahil etmek olacaktır” diye konuştu.