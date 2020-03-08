SDÜ 2020 Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı’nın (SDÜ YÖS) İran’a yapılacak olan etabı Korona virüsü gerekçe gösterilerek iptal edildi.Bünyesinde çok sayıda farklı millet ve ülkeden öğrencisi bulunan IspartaSüleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 2020 Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı’nın (SDÜ YÖS) İran’a yapılacak olan etabı Korona virüsü gerekçe gösterilerek iptal edildi. SDÜ’ nün resmi İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamada sınavın iptal edildiği duyuruldu.İnternet sitesinde yapılan açıklamada;“SDÜ YÖS 2020 İran/Tahran Sınav Merkezi HakkındaBilindiği üzere dünyada hızla yayılmakta olan Covid-19 (Korona) virüsü vakalarının artış göstermesi sebebi ile 4 Nisan 2020 tarihinde Türkiye saatiyle 11.00’ de gerçekleştirilmesi planlanan SDÜ YÖS 2020 üniversite yönetiminin aldığı karar doğrultusunda İran / Tahran’ da uygulanmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.