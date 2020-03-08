Rektör Çarıkçı’nın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Mesajı

Dünya tarihi boyunca kadınlar; özverileri, cesaretleri ve azimleri ile sağlıktan bilime, edebiyattan siyasete, modadan sanata kadar birçok alandaki çalışmaları ile tarihin akışını değiştiren bir güç olmuştur. İlham veren bir üniversite olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tarihe yön veren bu güçlü kadınları sevgi, saygı ve minnetle yâd ediyoruz.



Kadim medeniyetimizin inşasında da erkek kadar kadının da önemli görevler üstlendiği bilinmektedir. Geçmişten günümüze dek kadınının devlet yönetiminden eğitime, kültürden sosyal yaşama kadar her alanda erkeğin yanı başında yer aldığı, önemli fedakârlıklar yaptığı yadsınamaz. Kültürümüzde cinsiyet ayrımcılığı yapılmaksızın önce insan olma gerçeğinden yola çıkılarak erkek-kadın demeden ortak akılla hareket edilen dönemlerde daha çabuk gelişip büyüdüğümüz ve milletimizi güçlendirdiğimiz görülür. İşte Anadolu toprağının bu potansiyeli, bugün hem bizim için hem de dünya için önemli bir örnek teşkil etmelidir.



Bununla birlikte, tarih boyunca dünya üzerindeki savaşlar, göç, terör ve yoksulluk en çok kadınları vurmuştur. Özellikle terör konusunda yaşanan acı tecrübeler, ateşin en çok da şehitlerimizin annelerini, eşlerini ve yakınlarını yaktığını göstermiştir.



Süleyman Demirel Üniversitesi olarak en büyük arzumuz, en büyük isteğimiz huzurun, kardeşliğin ve dostluğun dünyayı şefkatle, sevgiyle sardığını, kucakladığını görmektir. Bunun gerçekleşmesi için de yine görev, dünyayı değiştirecek güce sahip kadınlarımızındır. Bu inançla, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü içtenlikle kutluyor, başta şehit anaları olmak üzere ülkemizin ve dünyanın tüm kadınlarını saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü