SDÜ iki Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

SDÜ Atatürk Spor Salonu'nda Spor Tırmanış Küçükler A-B, Gençler Bouldering (Kaya Tırmanışı) Türkiye Şampiyonası'na 115 sporcu katılacak.Küçükler C-D Bouldering Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak sporcu sayısı ise 91 olarak belirlendi.Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen iki farklı kategorideki Türkiye Şampiyonası 1-4 Şubat 2024 tarihleri arasında SDÜ Atatürk Spor Salonu'nda takip edilebilir.