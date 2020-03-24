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SDÜ'DEN SON DAKİKA YENİ DUYURU!

SDÜ'DEN SON DAKİKA YENİ DUYURU!
ISPARTA
G.Tarihi: 24.03.2020 14:07
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
SDÜ'DEN ÖĞRENCİLERE UZAKTAN EĞİTİM DUYURUSU

Eğitim-öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan yürütülebilmesi amacıyla 2019-2020 BAHAR DÖNEMİNİN KALAN SÜRESİNİN Uzaktan Öğretim Sistemi üzerinden yürütülmesi ile ilgili aşağıdaki usul ve esasların uygulanmasına karar verilmiştir:

“Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası” Açıklandı
Sevgili Öğrencilerimiz,
Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında, T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eğitim-öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan yürütülebilmesi amacıyla yayınladığı “Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası” kapsamında 2019-2020 BAHAR DÖNEMİNİN KALAN SÜRESİNİN Uzaktan Öğretim Sistemi üzerinden yürütülmesi ile ilgili aşağıdaki usul ve esasların uygulanmasına karar verilmiştir:
  1. Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde derslere, 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren mevcut ders programları aynen geçerli olacak şekilde kaldığı yerden uzaktan öğretim ile devam edilecektir.
  2. Derslerin arasınavlarının ve yarıyılsonu sınavlarının yapılıp yapılmayacağı, yapılacak olursa nasıl ve ne zaman yapılacağı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
  3. Dersler, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ve Adobe Connect uygulaması üzerinden canlı (senkron) veya daha önce kayıtlanmış (asenkron) olarak yürütülecektir. Ayrıca yardımcı ve destek materyali olarak OBS’ye mevcut ders programlarımıza uygun olarak; ders notu, sunu, okuma metinleri, internet kaynakları, çoklu ortam materyalleri vb. dokümanları yüklenecektir.
  4. Tüm öğretim seviyelerinde; uygulamalı ders, staj, işbaşı eğitim gibi uygulamaların ne zaman ve ne şekilde yapılacağı daha sonraki günlerde sizlerle paylaşılacaktır.
  5. Uzaktan Öğretim sürecinin nasıl işleyeceği ve nasıl kullanılacağına dair bilgilendirme e-postaları tarafınıza gönderilecektir. Ayrıca web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bilgilendirme yapılacaktır. Bu bilgi notlarının dikkatle okunması ve size verilen talimatları yerine getirmeniz oldukça önemlidir.
  6. Teknik destek konusunda soru ve sorunlarınızı uzak@sdu.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
 SDÜ

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