ISUBÜ’den Duyarlılık Örneği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlük binasının girişine dezenfektan yerleştirildi.ISUBÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının desteğiyle halkın kullanabileceği şekilde konuşlandırılan dezenfektanı kaldırımdan geçenler ve Rektörlük binasına giriş yapacaklar rahatlıkla kullanabilecek.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter, farkındalık oluşturmak ve bilinci artırmak için “Sağlığınız İçin Ellerinizi Burada Dezenfekte Edebilirsiniz” yazılı pano önünde vatandaşlarla birlikte fotoğraf çekildiler.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, “Rektörlük binamızın kaldırım tarafına halkımızın kullanabileceği dezenfektan yerleştirdik. Önce sağlık, önce hijyen diyoruz. Ama tabii ki Evde Kal Isparta, Evde Kal Türkiye.” dedi.Kaynak:ISUBÜ