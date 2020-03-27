“Hastalık Hastası” ile “İki Efendinin Uşağı” İsimli Oyunlar Çevrimiçi İzlenebilecek
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünce hazırlanıp sahnelenen “Hastalık Hastası” ile “İki Efendinin Uşağı” isimli oyunlar, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde Youtube üzerinden seyircisiyle buluşacak.
“Hastalık Hastası” ile “İki Efendinin Uşağı” İsimli oyunları, 27 Mart Cuma günü saat 20.00’de izleyebilirsiniz.
Sosyal İzolasyon Sürecinde Sanatla Mesafeyi Kaldırıyoruz
GSF Sahne Sanatları Bölümü, “İki Efendinin Uşağı” isimli başyapıtı YouTube üzerinden sizinle buluşturuyor. Oyun, 27 Mart Cuma günü(bugün) saat 20.00’de erişime açılacak.
İzlemek için
https://youtube.com/watch?v=mBjrP3evhIw