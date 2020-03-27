Isparta Belediyesi şehirde girilmedik alan,

dezenfekte edilmedik nokta bırakmıyor

Isparta Belediyesi Korona Virüs riskine karşın vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere, sağlık merkezleri, hastaneler, sanayi bölgeleri ile birlikte şehrin her bir noktasında dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, şehirde girilmedik alan, dezenfekte edilmedik nokta bırakmıyor.Bu kapsamda mahallelerde, şehir merkezinde, sağlık merkezlerinde, sanayi bölgesinde kısacası her noktada 7/24 dezenfekte çalışmaları gerçekleştiren ekipler çalışmalarını büyük bir hassasiyet içerisinde sürdürüyor.Isparta Belediyesi ekipleri ayrıca otogar, otobüs durakları, toplu taşıma araçları, tuvaletler, çöp bidonları, resmi kurum ve kuruluşlarında da çalışmalarına devam ediyor.