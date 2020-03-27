ITB BÜLTENİ

26 MART TARİHİ İTİBARIYLE SONUÇLANAN TALEPLER

Isparta Ticaret Borsası olarak, virüsün ekonomiye olumsuz yönde yansımasını önlemek için üyelerimizin görüş ve önerilerini derledik ve elde ettiğimiz tüm verileri, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi kapsamında değerlendirilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ulaştırmıştık.Birliğimizin girişimleriyle sonuç elde edilen taleplerden 26 Mart tarihi itibariyle sonuçlanan talepler aşağıdaki gibidir. Bu konudaki girişimlerimiz devam edecektir.1. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü2. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için geçerli olan “Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi3. Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar TL’lik destekleme ödemesi yapacak4. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek