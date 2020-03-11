Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine

Personelimizin Dikkatine!

Üniversitemiz yönetimi, COVID-19 (2019-n CoV HASTALIĞI) virüsünün neden olduğu hastalık sebebiyle gerekli koruma ve kontrol önlemlerinin alınması amacıyla,

1- Üniversitemiz personelinin, bugünden itibaren tüm yurt dışı görevlendirmeleri iptal edilmiş olup biriminizce yapılan bu tür görevlendirmelerin iptal edilmesi,

2- Üniversitemiz personelinin, bugünden itibaren yurt dışı adresli her türlü izin talebi için (yıllık, mazeret vb.) mücbir sebep olmadıkça onay verilmemesi, mücbir sebep gösterilmesi halinde yurt dışı çıkışı yapmak isteyen personelin bu tür izinlerinin mevzuat gereği alınacak izinlerin yanı sıra Rektörlük Makamından da izin alınması,

3- Yurt dışında olup yurda dönen personelin yurda giriş tarihinin Başkanlığımıza bildirilmesi ve bu tarihten itibaren (27 Şubat tarihinden itibaren) evinde istirahat etmek üzere 15 gün idari izinli sayılmaları ve bu süre zarfında ev içi karantina kurallarına uyularak evden çıkılmaması; 15 gün sonunda Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine başvurulması, başvuru sonrasında yapılan değerlendirme sonucunun Personel Daire Başkanlığımıza bildirilmesi,

4- Tüm personelin; ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi şikayetler açısından duyarlı olmaları ve bu şikayetlerin görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri,

5- Yukarıda belirtilen sebepler nedeniyle yurtdışı görevlendirmesi iptal edilen personelin uçak biletlerinin alınmış olması halinde öncelikle bilet iptal süreçlerinin başlatılması hususlarında kararlar almıştır.

Üniversitemiz personelinin alınan kararlara uyulması konusunda hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

COVID-19 (2019-n CoV HASTALIĞI) virüsünün neden olduğu hastalık sebebiyle gerekli koruma ve kontrol önlemlerinin alınması amacıyla aşağıdaki önlemler alınmıştır.1- Yurt dışında olup yurda dönen öğrencilerimizin yurda giriş tarihinin Başkanlığımıza bildirilmesi ve bu tarihten itibaren (27 Şubat tarihinden itibaren) evinde istirahat etmek üzere 15 gün izinli sayılmaları ve bu süre zarfında ev içi karantina kurallarına uyularak evden çıkılmaması; 15 gün sonunda Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine başvurulması, başvuru sonrasında yapılan değerlendirme sonucunun Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza bildirilmesi, bu süre zarfında yapılacak olan sınav vb. uygulamalarla ilgili mazeret hakkı verilmesi,2- Üniversitemiz öğrencilerinin, bugünden itibaren mücbir sebep olmadıkça tüm yurt dışı görevlendirmelerinin iptal edilmesi, mücbir sebep gösterilmesi halinde yurt dışı çıkışı yapmak isteyen öğrencilerin bu tür izinlerinin mevzuat gereği alınacak izinlerin yanı sıra Rektörlük Makamından da izin alınması,3- Tüm öğrencilerimizin; ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi şikayetler açısından duyarlı olmaları ve bu şikayetlerin görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerekmektedir.SDÜ REKTÖRLÜĞÜ