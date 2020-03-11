ISPARTA EBA PROJESİ GERÇEKLEŞİYOR.

MEB 2023 Vizyonu’ nun ‘’ öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm” hedefi çerçevesinde Eğitim Bilişim Ağı( EBA) platformu aracılığıyla Isparta EBA Stüdyosu kurulmasına karar verilmiştir. Bu çalışmayla eğitim öğretimin tüm seviyelerinde dijital içerik üretimine katkı sağlanacaktır. Isparta EBA platformunca hazırlanacak ders videoları, müzik altyapıları, uygulama örnekleri gibi dijital eğitim materyalleri aracılığı EBA platformu içeriklerinin zenginleşmesi sağlanacaktır. Isparta EBA olarak hazırlanacak olan e-içeriklerle sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel gibi farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için çoklu zeka kuramına uygun çalışmalar yapılacaktır.Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü