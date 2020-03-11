Ülkemizin geleceğini oluşturan genç yetenekleri, kamu ve özel sektör temsilcileri ile buluşturan “Güney Kariyer Fuarı” (GÜNKAF’20) Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde 16-17 Mart tarihlerinde kapılarını açıyor.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde bölgemizde yer alan 14 üniversitenin işbirliği ile Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek fuarda, Aselsan, Zorlu Tekstil, Opel, TÜBİTAK, Havaş, TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş., Roketsan, TRT gibi ülkemizin önde gelen firmalarının üst düzey temsilcileri öğrencilerle bir araya gelecek.250’den fazla firmanın 15 binden fazla genç yetenekle buluşacağı fuarda, Eğitim Bilimci – Yazar Özgür Bolat, Grow With Google Türkiye Koordinatörü Nazife Al, Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler ve İletişim Uzmanı Murat Kuruyer, QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, Türk Hava Yolları İstihdam Başkanlığı Uzmanı Kerem Kul, Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Müdürü Engin Dirik gibi alanında uzman temsilciler gençlerin geleceğine yön verecek.Bu yıl “Kariyer 4.0” temasıyla kapılarını açacak olan fuarda, öğrencilere ve mezunlara yönelik yüzlerce firmanın, iş ve staj başvurularını alacağı stantlar yer alacak. Ayrıca fuarda yer alan firma ve kurumlar tarafından eğitimler de düzenlenecek.