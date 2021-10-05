“COVİD-19 Aşı Birimi” Kuruldu

Üniversitemiz 2021-2022 Akademik Yılı, yüz yüze (uzaktan eğitim destekli) eğitim modeli ile 4 Ekim Pazartesi günü(bugün) başladı. Bu kapsamda COVİD-19 hastalığının yayılmasını azaltmak, eğitim öğretimin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürekliliğini sağlamak, öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının aşıya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle Doğu Yerleşkesinde “COVİD-19 Aşı Birimi” kuruldu.Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Sağlık Merkezinde yer alan COVİD-19 aşı birimi, 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. İsteyen personel ve öğrenciler merkezi ziyaret ederek aşılarını yaptırabilirler.SDÜ