ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 12.09.2021 ile 27.09.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde meydana gelen Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Motosiklet Hırsızlığı, İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Mabetten Hırsızlık ve Açıktan Hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda;

İki ayrı Evden Hırsızlık olayının (2) şüphelisi, üç ayrı Mabetten Hırsızlık olayının (1) şüphelisi, bir Konut Dokunulmazlığının İhlali olayının (2) Suça sürüklenen Çocuk şüphelisi, iki ayrı Açıktan Hırsızlık Olayının (3) şüphelisi, iki ayrı Motosiklet Hırsızlığı olayının (2) Suça Sürüklenen Çocuk ile (1) şüphelisi, beş ayrı İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık olayının (3) Suça Sürüklenen Çocuk ile (4) şüphelisi yakalanarak ele geçirilen suça konu malzemeler müştekilerine teslim edilmiştir.

Aydınlatılan 15 hırsızlık olaylarında 11 şüpheli ile 7 Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere toplam 18 şahıs yakalanmış, 16 şahıs hakkında Adli Kontrol kararı verilmiş, 2 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Vatandaşlarımızın araçlarından ve ikametlerinden ayrılırken kapılarını kilitlemeleri, araçlarının anahtarını aracın üzerinde bırakmamaları, motosiklet ve elektrikli bisikletlerini daha güvenli olan apartman içerisi, garaj vb. yerlere kilitleyerek park etmeleri hırsızlık olaylarının engellenmesi açısından büyük önem arz etmektedir

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.