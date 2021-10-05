Müftüler Tecrübelerini Paylaştılar

2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” konulu panel gerçekleştirildi.4 Ekim 2021 Pazartesi günü Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele İl Müftüsü Bayram Şahin, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yakup Üstün, Emekli İl Müftüleri Halil Elitok, Osman Akdemir, Mehmet Emin Avci, İl Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri ve kadın/erkek din görevlileri katıldı.İl Müftülüğü Uzman Vaizi Yavuz Derdiyok'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda din görevlileri adına Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Camii imam-hatibi Mustafa Kayan günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmasında dilek ve temennilerini dile getirdi. İl Müftüsü Şahin'in başkanlığını yaptığı panelde panelistler sırasıyla söz aldılar ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yaptıkları görev süresince edindikleri hatırat ve tecrübelerini din görevlileriyle paylaştılar.Isparta Belediye Başkanlığının günün önemine binaen katılımcı din görevlilerine gül ikram ettiği panelin sonunda İl Müftüsü Şahin, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ederek, panelistlere, katılımcı din görevlilerine ve salonu tahsis ettiği için Isparta Belediye Başkanına teşekkür etti