SDÜ ve ISUBÜ'nün Bütçeleri Belli Oldu

Üniversitelerin bütçe ödenekleri açıklandı

Isparta'daki iki üniversitenin de bütçesi belli oldu.

2024-2026 yıllarını kapsayan orta vadeli programdan üniversitelere ayrılan ödenekler belli oldu.

Yüksek Öğretim Kurumları'na 2024 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 341 milyar lira oldu.

En fazla ödeneğin 10 milyar 637 milyar lira ile İstanbul Üniversitesi'ne ayrılması planlandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne 2024 yılı için 4 milyar 388 milyon 117 bin lira ödenek ayrıldı.

2025 yılı için 5 milyar 445 milyon lira ödenek ayrılması planlanan Süleyman Demirel Üniversitesi'ne

2026 yılı içinse 6 milyar 250 milyon lira ödenek ayrıldı.

Kent'in yeni üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'de orta vadeli programda yer aldı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne 2024 yılı için 1 milyar 403 milyon 990 bin lira ödenek ayrıldı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne 2025 yılı için 1 milyar 743 milyon 386 bin lira, 2026 yılı içinse 2 milyar 376 bin lira bütçe ödeneğinin ayrılması hedeflendi.

Öte yandan yüksek öğretim kurulu için 84 milyon 675 bin lira ve yüksek öğretim kalite kurulu içinse 40 milyon 686 bin lira ödenek öngörüldü.

