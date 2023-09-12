Antalya'da Ispartalılar Festival İçin Buluşuyor

Antalya'da Ispartalılar, 1. Ulusal Ispartalılar Kalkınma Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Festivali için bir araya gelme hazırlıklarını sürdürüyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret eden dernek başkanı Gürkan Gülcü ve yönetim kurulu üyeleri, festivalin önemini vurgulayarak belediyenin desteğini aldılar.

Ispartalılar Kalkınma Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 2022 yılı kasım ayında kuruldu ve hızla 200 üyeye ulaştı. Başkan Gürkan Gülcü, derneklerinin çalışmalarını anlatırken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, festivalin Isparta kültürünün tanıtılması ve yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Gürkan Gülcü, dernek olarak yaptıkları çalışmaları festivalle taçlandırmak istediklerini ve 24 Eylül'de Antalya Döşemealtı'nda Ispartalılar için bir buluşma düzenleyeceklerini ifade etti. Festivalde yöresel yemekler ve ürünler tanıtılacak ve Isparta'nın kültürel zenginlikleri paylaşılacak.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, Isparta'nın isminin başka şehirlerdeki Ispartalılar dernekleriyle duyurulmasının önemini vurguladı. Ayrıca, festivalin Antalya'da yaşayan Ispartalıların dayanışma ve kaynaşmasını sağlayacağını belirtti. Başkan Başdeğirmen, daha önce farklı şehirlerde gerçekleştirdikleri Ispartalılar buluşmalarının olumlu geri dönüşler aldığını ve Antalya'da da bu birlikteliğin şehre büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.