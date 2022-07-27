''SDÜ Tanıtım ve Tercih Günleri” Başlıyor

Ailemizin Yeni Üyeleri İçin "Aday Öğrenci Portalı" Yayında

Uzun ve zorlu sınav maratonunu geride bırakarak üniversite hayatına adım atmaya hak kazanan milyonlarca öğrenci için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı.Süleyman Demirel Üniversitesi, YKS tercih sürecinde ailesine katılmasını heyecanla beklediği öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla “Aday Öğrenci Portalı” hazırladı. Üniversitemizi akademik, idari ve fiziki yönden tanıtan Aday Öğrenci Portalında üniversitemizde öğrenim görecek öğrenciler için barınma, beslenme, kısmi zamanlı çalışma, spor aktiviteleri, sosyal imkanlar gibi merak edilen bir çok konuda bilgiler yer alıyor.