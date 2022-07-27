''SDÜ Tanıtım ve Tercih Günleri” BaşlıyorSüleyman Demirel Üniversitesi, üniversite tercih döneminde aday öğrenciler ile “Tanıtım ve Tercih Günleri”nde buluşuyor. Üniversitemiz akademik kadrosu, 2-4 Ağustos 2022 tarihleri arasında SDÜ’nün sosyal, eğitim ve kültürel imkanları, yerleşke hayatı, öğrenci toplulukları, spor olanakları, öğretim kadrosu, akademik bölümleri, kısmi zamanlı çalışma imkanları, girişimcilik ekosistemi, burs, ulaşım ve barınma olanakları hakkında öğrencilere bilgi vererek, merak ettikleri soruları yanıtlayacak.
Öğrencilere ve ailelere tercih döneminde yol göstermeyi amaçlayan program, 3 gün boyunca her gün saat 14.00-16.00 saatleri arasında Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde akademisyenler rehberliğinde gerçekleştirilecek.
* Katılım sağlayacak öğrenciler için Isparta Valiliği önü 15 Temmuz Demokrasi Meydanından her gün saat 13.30’da Üniversitemiz tarafından araç kaldırılacaktır.
Ailemizin Yeni Üyeleri İçin "Aday Öğrenci Portalı" YayındaUzun ve zorlu sınav maratonunu geride bırakarak üniversite hayatına adım atmaya hak kazanan milyonlarca öğrenci için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı.
Süleyman Demirel Üniversitesi, YKS tercih sürecinde ailesine katılmasını heyecanla beklediği öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla “Aday Öğrenci Portalı” hazırladı. Üniversitemizi akademik, idari ve fiziki yönden tanıtan Aday Öğrenci Portalında üniversitemizde öğrenim görecek öğrenciler için barınma, beslenme, kısmi zamanlı çalışma, spor aktiviteleri, sosyal imkanlar gibi merak edilen bir çok konuda bilgiler yer alıyor.