27 Temmuz 2022 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Sigara yasağı

Yeni Zelanda hükümeti, 2008'den sonra doğan herkese gelecek yıldan itibaren sigara ve diğer tütün ürünlerinin satışını yasaklayacak. Bu radikal düzenlemenin gelecek yıl hayata geçmesi bekleniyor. Yeni Zelanda "dumansız nesil" politikası uygulayan dünyadaki ilk ülke olmayı planlıyor.



25 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li terörist önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildi.



Irak’a nota

Musul'da Türk Konsolosluğu'na yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası Dış İşleri Bakanlığı'ndan Irak'a nota verildi.



Vize muafiyeti

Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahati ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlayacak.



Konut müjdesi

81 ilde gerçekleştirilmesi beklenen yeni sosyal konut projelerinin Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağı duyuruldu.



İşsizlik maaşı arttı

1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırılan asgari ücretle beraber en düşük işsizlik maaşı da 2 bin 568 TL oldu.



Kim Napoli’de

Fenerbahçe, Kim Min Jae’nin 18 milyon Euro karşılığında Napoli’ye transferinin gerçekleştiğini açıkladı.

