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Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2022 -3

Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2022 -3
ISPARTA
G.Tarihi: 27.07.2022 18:48
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2022 Yılının üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş Başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda Isparta il genelinde gerçekleştirilen ve planlanan kamu yatırımları ile sektörel gelişmeler değerlendirilerek, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.
Toplantı başlangıcında konuşan Vali Baruş, “Kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonu sağlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Yapacağımız bu toplantının İlimiz, Ülkemiz ve vatandaşlarımız için yararlı olmasını diliyor, hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum. İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarında kamu hizmetlerinin kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi, kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda amaç, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakları öncelikle sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek altyapı alanlarına yönlendirip, kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaktır. İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Bu toplantımızda; Kuruluşlarımızın 2022 yılı ilk 6 ayında İlimizde uyguladıkları projeler ile ilgili değerlendirmeler, varsa sorunlar ve çözüm önerileri görüşülecektir. İl Koordinasyon Kurulunun değerli üyeleri; Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız ile Belediyelerimizin İl Yatırım Takip Sistemine girdikleri verilere göre 01 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle, altı aylık dönemde yapılan çalışmaların genel değerlendirmesi şöyledir; 2022 yılı ilk 6 ayında İlimizde kamu kuruluşlarımız ve mahalli idarelerimizce proje bedelleri toplamı 7.127.710.110 TL olan 775 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelere 901.348.310 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 274.397.820 TL’si harcanarak %30 parasal gerçekleşme, %45 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımları merkezi ve yerel yönetimlere göre incelediğimizde; Yatırımcı kamu kuruluşlarımız 2022 yılı Haziran ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamı 6.736.538.120 TL olan 612 adet proje üzerinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu projeler için 2022 yılı ilk 6 ayında 743.521.130 TL ödenek ayrılmış, bu ödeneğin 228.442.320 TL’si harcanarak %31 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. Belediyelerimiz 2022 yılı Haziran ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamı 391.171.990 TL olan 163 adet proje üzerinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Belediyelerimiz bu projeler için 2022 yılı ilk 6 ayında toplam 157.827.170 TL ödenek ayırmış, bu ödeneğin de 45.955.500 TL’sini harcayarak %29 parasal gerçekleşme sağlamışlardır. Bölge Müdürlerimizin, Daire amirlerimizin ve Belediye Başkanlarımızın azami gayretleri sarf ettiklerine inanıyorum. Kamu Kuruluşlarımız, bundan sonraki çalışmalarında da yatırımlarımızın istenilen seviyeye ulaşması için tüm imkânların seferber edilerek, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde sorunları çözmeye yönelik projelerin hazırlanmasına, İlimiz ve ilçelerimizin ekonomik ve alt yapı olarak gelişmesine destek vereceklerdir. Bu bağlamda; yapılan çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarda da tüm yatırımcı kuruluşlarımızın vatandaşımıza daha etkin hizmet verme anlayışı içinde olacağına inanıyorum. Kamu Kuruluşlarımızın 2022 yılı ilk 6 ayında yapmış oldukları çalışmalar ve önümüzdeki dönemlerde yürütülecek çalışmalar ile ilgili kurula bilgi sunmak, yatırımların ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında karşılaşılan sorunların çözümü ve koordinasyonun sağlanması için sözü siz değerli üyelere bırakıyorum.” dedi.
Ardından yatırımcı kuruluşlar tek tek söz alarak kurumlarının gerçekleştirdikleri ve planladıkları yatırımlar hakkında katılımcıları bilgilendirerek koordinasyonu gerektiren konularda görüş alış verişinde bulundular.
 

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