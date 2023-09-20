SDÜ Projesi, TÜBİTAK'tan Destek Alıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Köse liderliğinde yürütülen bir proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenmeye layık görüldü. Bu projenin ekibinde ise Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Ecir Uğur Küçüksille ve Prof. Dr. Anar Adiloğlu ile Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ebru Yılmaz Keskin bulunuyor.

Bu projenin başlığı, "STING: Dijital İkiz Yönelimli Derin Öğrenme ile Çocukluk Çağı Akut Lösemisi İçin İlaç Yeniden Konumlandırma Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi." Proje, derin öğrenme modelleri ve Üretici Yapay Zeka yaklaşımını kullanarak Dijital İkiz teknolojisiyle bağlantı kuruyor. Proje kapsamında, Çocukluk Çağı Akut Lösemisi için etkili ve hızlı ilaç yeniden konumlandırma (drug repurposing) çalışmalarını hızlandırmak amacıyla sentetik hastalar üzerinde denemeler yapacak bir karar destek sistemi geliştirilmesi planlanıyor.