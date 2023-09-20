İletişim Yoluyla Dolandırıcılık Uyarısı

T.C. Senirkent Kaymakamlığı

İLETİŞİM YOLUYLA DOLANDIRICILIK HAKKINDA DUYURU

Son zamanlarda kamuoyunu endişelendiren bir durumu sizlere iletmek istiyoruz. Maalesef, bazı kötü niyetli kişiler kendilerini Vali, Mülkiye Müfettişi, Vali Yardımcısı, Kaymakam veya farklı kamu görevlisi gibi tanıtarak, çeşitli bahanelerle para taleplerinde bulunarak dolandırıcılık girişimlerine başvurmaktadırlar.

Bu tür dolandırıcılara itibar edilmemesi son derece önemlidir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız, lütfen aşağıdaki önlemleri alın:

Dolandırıcının taleplerine inanmayın ve kesinlikle para göndermeyin. Dolandırma girişimini hemen yetkililere bildirin. Bu durumu 112 Acil Çağrı hattına ihbar edebilir veya en yakın kolluk birimine başvurabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.