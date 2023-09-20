Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Aile Çalıştayı

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile Çalıştayı, Barida Otel'de gerçekleşti. Bu ulusal düzeyde düzenlenen çalıştayın sonuçları, önümüzdeki ay düzenlenecek olan Aile Şurası'na yol gösterecek.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Aile Çalıştayı

Ülke genelinde düzenlenen çalıştayın sonuçları, önümüzdeki ay yapılacak Aile Şurası'na ışık tutacak.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile Çalıştayı, Barida Otel'de gerçekleşti. Bu ulusal düzeydeki çalıştayın sonuçları, önümüzdeki ay düzenlenecek olan Aile Şurası'na rehberlik edecek.