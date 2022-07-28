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SDÜ, ÖĞRENİMDE DÜNYA LİSTELERİNDE YER ALIYOR!

SDÜ, ÖĞRENİMDE DÜNYA LİSTELERİNDE YER ALIYOR!
ISPARTA
G.Tarihi: 28.07.2022 18:33
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'11 Dünya Sıralaması'nın 6'sında yer alan ''öğrenci odaklı üniversite'': SDÜ
Vizyonu  ''evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üretmek,  ilham ve yön vermek '' olan SDÜ ''Tüm Üniversiteler Genel Memnuniyet Sıralaması ''nda 199 üniversite içerisinde 29ˈuncu sırada yer aldı. ''126 Devlet Üniversiteleri''  açısından ise konumu 14'üncülük oldu. SDÜ, 2021 yılında '11 Dünya Sıralaması'nda en az 6'sında yer alarak 203 üniversite arasında Türkiye 35ˈincisi olmuştur.
 
-Öğrenci merkezli üniversite
Bilgiye erişim ve yayın açısından Avrupa'nın en yüksek kapasiteli; 7/24 açık kütüphanesi, 18 spor tesisi, 34 takımı, 108 öğrenci topluluğu ve 65 laboratuvarı ile öğrenci merkezli bir yükseköğretim kurumu olan SDÜ, ''toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmeye devam etmektedir.''
 
-Köklü çınarın gurur listesi
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) 2022 Yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması  (TÜMA) Sonuçları yayımlandı. 199 yükseköğretim kurumu içerisinde SDÜ'nün konumu şöyle şekillendi:
''-Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması: 29
-Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı Araştırması: 46
-Yerleşkenin ve Yaşamının Doyuruculuğu: 22
-Akademik Destek ve İlgi: 49
-Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet Sıralaması: 32
-Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği: 38
-Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği: 37''
 
-İlham veren üniversite
''Adil olmayı, şeffaflığı, hesap verebilirliği, katılımcı olmayı, disiplinler arası bilimsel yaklaşımı, mükemmelliği, üretkenliği, yenilikçiliği, yaratıcı düşünmeyi, akademik özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğünü, etik kurallara uygunluğu, kaliteyi, öğrenci odaklılığı, toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı, geleceğe ışık tutmayı ve iş tatminini geliştirmeyi'' temel değer ilkeleri olarak benimseyen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)  kapsayıcılığa, öncelikli alanlara katkı sağlamaya, yaygın etki yaratmaya ve ilham vermeye devam ediyor.
 
-331 program, 1955 öğretim elemanı ile bilimin aydınlığında yolculuk
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 29 önlisans, 87 lisans, 133 yüksek lisans ve 82 doktora programı ile bilimin aydınlığında yolculuğuna devam ediyor.
SDÜ'nün 2021- 2022 Akademik yılı toplam öğretim elemanı kadrosuna yakın plan yapıyoruz:
-Öğretim Görevlisi: 249
-Doçent: 207
-Araştırma Görevlisi: 740
-Profesör: 334
-Yabancı Uyruklu Akademisyen: 20
-Dr. Öğretim Üyesi: 405
▪Toplam: 1955
 
-Evrensel bilime katkı
Tarihi kökleri 21 Şubat 1976'da 1418 sayılı kanunla açılan Isparta Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'ne (IDMMA) kadar uzanan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) evrensel bilime katkı sağlamak için çaba göstermeye devam ediyor. 2021-2022 Akademik yıl öğrenci verilerine ana başlıkları ile yakın plan şu şekilde:
-Önlisans. 4.814
-Lisans: 29.554
-Yüksek Lisans: 2.829
-Doktora: 1.275
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kuruluşundan günümüze 300 bine yakın mezun vermiştir.
 
-Bu hepimizin ilham veren hikâyesidir
Yeni tip toplum ve endüstrinin gereksinimlerini karşılayan, öğrencinin ve eğiticinin hayat boyu ve yeni tip öğrenmesini destekleyen, bölgesel ve ulusal ihtiyaçlara çeviklikle cevap veren ve bilime katkı sağlayan, toplum ve yenilikçilik odaklı bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin niceliğini ve niteliğini geliştirmeyi hedefleyen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) eğitimde dijital dönüşüm ve entegrasyonunu da dinamik bir şekilde izleyerek eğitim ve öğretim kalitesini artırmıştır.
Konumlandığı çevrenin sağlık, spor, sosyal, kültürel eğitim ve çevre alanında gelişimine katkı sağlayan ekosistemi oluşturan, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri artıran ve bu alanda ortak sosyal sorumluluk projeleri yürüten Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiˈnde belirlenen yetkinlikleri verimli bir şekilde kazandırmaya devam etmektedir. Öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin yeterliliklerini artırmak amacıyla akredite olan program sayıları her geçen akademik yılda yükselmeye devam etmektedir.
 
-SDÜ 11 Dünya Sıralamasıˈnın 6ˈsında yer alıyor
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 2021 yılında '11 Dünya Sıralaması'nda en az 6'sında yer alarak 203 üniversite arasında Türkiye 35ˈincisi olmuştur.
Rapor Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından yayımlanmıştır.
Daha detaylı verilere erişmek isteyenler için:
https://newtr.urapcenter.org/cdn/storage/PDFs/MiRxSNHJHtmJSa95g/original/MiRxSNHJHtmJSa95g.pdf
 
-Gurur Listesi
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) 2022 Yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması  (TÜMA) Sonuçları yayımlandı.
Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması'nda SDÜ, 199 yükseköğretim kurumu içerisinde 468 puanla Türkiye 29'uncusu oldu.
122 Devlet üniversitesinin ölçüldüğü Genel Sıralama'da ise SDÜ, 468 puanla Türkiye 14ˈüncüsü oldu.
199 yükseköğretim kurumunun yer aldığı diğer göstergelerde SDÜˈnün konumu şöyle şekillendi:
-Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı Araştırması: 46
-Yerleşkenin ve Yaşamının Doyuruculuğu: 22
-Akademik Destek ve İlgi: 49
-Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet Sıralaması: 32
-Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği: 38
-Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği: 37''
 
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