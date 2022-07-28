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Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız Isparta'ya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız Isparta'ya geldi
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Isparta Belediyesi GES yatırımında öncü
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette belediyenin yatırımları ele alınırken, özellikle Güneş Enerjisi Santralleri kurulmasına yönelik çalışmaların önemi gündeme geldi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’a güneş enerji santralleri yatırımları ve genel hizmetler hakkında bilgiler verdi. Başkan Başdeğirmen, “Yıllarca sizler ülkemizin gelişmesi için büyük emekler verdiniz, güzel çalışmalar yaptınız. Hizmetlerinizi devam ettiriyorsunuz. Hizmetleriniz için ülkem ve memleketim adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
Isparta’da da çok güzel gelişmelerin yaşandığını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Şehrimizi daha ileriye götürmek, günün şartlarına göre hızlı bir şekilde büyümesini sağlamak sizlerle birlikte oluyor. Ülkemizin büyümesi, gelişmesi, diğer ülkelere karşı güç kazanması hepimizin ortak isteği. Bu anlamda sizler, bizlere güç, destek veriyorsunuz. Bizde bunları en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın manifestosunda bize vermiş olduğu uyarılara ve koyduğu hedeflere meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, ekibimizle, sivil toplum örgütlerimiz  beraber en güzel çalışmaları yaparak aldığımız vazifeyi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz” görüşlerinde bulundu.
Senirce Tepesine, ISBAŞ çatısına, yeni otogar alanına ve kapalı pazaryerlerine kurulan ve kurulacak olan GES yatırımları hakkında bilgi veren ve ilk etapta 20 megawatlık güneş enerjisi sistemlerinin kurulacağı hedefini dile getiren Başkan Başdeğirmen konuşmasına şu şekilde devam etti:
“GES’i 20 megawatla kapatıyor değiliz, daha fazlasını yapacağız. Kapalı pazaryerlerimiz, çatısı geniş olan sosyal tesislerimizin üzerini GES’e çeviriyoruz. Yeni otogar inşaatımızın çatısına 5 megawatlık GES kuruyoruz. Kar yağışında göçen Davraz Kapalı Pazaryerinin yerine yapılacak yeni alanın çatısını GES’e uygun yapacağız. Yine yeni başladığımız kapalı pazaryerimizin üzeri ile güçlendirmesi yapılan Halıkent Pazaryerimizin çatısına da güneş enerjisi sistemi kurulacak. Artık bulduğumuz her alanı enerjiye dönük yatırımlarla kaplıyoruz. Bundan da devlet olarak belediyemiz olarak güzel kazançlar elde edeceğimiz inancındayım. Hedefimiz sizlerin de desteğiyle çok daha güzel hizmetleri yapmaktır” görüşlerinde bulundu.
Isparta’da bulunmaktan duyduğu memnuniyetini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, eğitime destek platformu çerçevesinde farklı illerde gerek sivil toplum örgütlerine, gerekse parti teşkilatlarının yapmış olduğu çalışmalarda illeri dolaştıklarını belirtti. Belediye Başkanları, teşkilatlar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini anlatan Yıldız, “Her bir ilimizin farklı etkinlikleri, farklı renklerinin Türkiye’ye kattığı ve omuzladığı farklı çalışmaların olduğunu bizzat yerinde görüyoruz. Siz değerli başkanımızın da gerek partimize, gerekse ülkemize koymuş olduğu hizmetlerle beraber, katkılarla beraber daha rahat yaşanabilir, daha güzel şehirler hep beraber ortaya çıkacaktır” dedi.
Her geldiğinde Isparta’yı daha gelişmiş olarak gördüklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Sizin şahsınızda, tüm ekibinizi şahsım ve Ankara adına teşekkürlerimizi sunmak istiyorum” ifadelerinde bulundu.
Isparta Belediyesinin yapmış olduğu ve projelendirdiği Güneş Enerjisi Santralleri kurumuyla ilgili çalışmalarını da değerlendiren Yıldız, “20,5 megawatlık güneş enerjisi projesinin gerek işletmede gerek yatırım safhasında olduğunu öğrenmek beni son derece sevindirdi. Ölçekliğin büyüklüğü açısından baktığımızda Isparta güneş enerjisi yatırımı olarak Türkiye’de en fazla yatırım yapan iller arasına girer. Coğrafyamızdan kaynaklanan avantajlarla, gerek rüzgar gerek jeotermal, gerek su kaynakları, gerekse güneş gibi çok fazla harekete geçirebileceğimiz yerli kaynaklar var. Cenabı Allah’ın  lütfettiği bu kaynakları hem vatandaşlarımızın hem de yetkili kurumlarımızın adil bir şekilde paylaşıyor olması vatandaşlarımıza konacak en büyük katkılardan bir tanesidir. Enerji Bakanlığı yapmış birisi olarak Isparta Belediyemize güneş enerjisi noktasında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ayrıyeten bir teşekkür borçluyum. Başkanımızın başarılı çalışmalarının devamını temenni ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımız gibi bürokrat arkadaşlarımız gibi Ankara’da bizlerinde koyabileceği bir katkı varsa her zaman buna hazırız. Belediye çalışmalarınızda başarılar dilerim” görüşlerinde bulundu.
 
28-07-2022-eski-enerji-ve-tabi-kaynaklar-bakan-taner-yildiz-ba-kana-ziyaret-228-07-2022-eski-enerji-ve-tabi-kaynaklar-bakan-taner-yildiz-ba-kana-ziyaret-128-07-2022-eski-enerji-ve-tabi-kaynaklar-bakan-taner-yildiz-ba-kana-ziyaret-3
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