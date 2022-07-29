MEB okulların açılacağı tarihleri açıkladı! Yarıyıl ve ara tatil tarihleri de belli oldu! Bayramla birleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek." dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.



YENİ TAKVİM AÇIKLANDI!

2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.

MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.



ARA TATİLLER

İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.



YARIYIL TATİLİ

Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, çalışma takvimini yayımladı. Çalışma takviminde yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağı yazıyor.

2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

Okullar MEB çalışma takvimine göre 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.



YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, KAÇ AY?

2023 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

