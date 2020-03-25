27 Mart Dünya Tiyatro Gününde “Evde Kal Sanatsız Kalma”

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, “27 Mart Dünya Tiyatro Günü” kapsamında iki önemli başyapıtı, YouTube kanalı üzerinden seyircisiyle buluşturuyor.Yeni tip koronavirüs etkilerinden korunmak amacıyla tüm yurtta alınan önlemler nedeniyle toplu etkinlikler iptal edildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, bu yıl salonları dolduran seyirciye perdelerini açamasa da; “Evde Kal Sanatsız Kalma” diyerek geçtiğimiz yıl sahnelenen ve Sahne Sanatları eğitiminin bir parçası olan “İki Efendinin Uşağı” ve “Hastalık Hastası” oyunlarıyla seyircisini selamlayacak.İtalyan yazar Carlo Goldoni’nin yazdığı, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi A. Bülent Özbirgül'ün yönetmenliğini, Öğr. Gör. Fazilet Demirdaş'ın dramaturgisini, Özge Akarsu'nun da sahne tasarımını yaptığı “İki Efendinin Uşağı” isimli oyunu, 27 Mart Cuma günü saat 20.00’de izleyebilirsiniz.Ünlü Fransız komedi yazarı Moliere’in kaleme aldığı “Hastalık Hastası” isimli iki perdelik komedinin ise metin düzenlemesi ve dramaturgisini GSF Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Müşerref Öztürk Çetindoğan, yönetmenliğini Eda Aslanboğa Bulut, sahne tasarımını da Dr. Öğr. Üyesi Fatih Nalbantoğlu üstleniyor. “Hastalık Hastası” isimli oyunu, 30 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de izleyebilirsiniz.Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerimiz tarafından sahnelenen her iki oyun, her yıl olduğu gibi Nisan ayı boyunca tüm tiyatroseverlerin erişimine açık olacak.