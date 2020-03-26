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KORONAVİRÜSTE CAN KAYBI 59'A YÜKSELDİ!

KORONAVİRÜSTE CAN KAYBI 59'A YÜKSELDİ!
ISPARTA
G.Tarihi: 26.03.2020 00:26
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından Türkiye'de son 24 saatte yaşanan koronavirüs vaka ve can kaybı artışını paylaştı.

KORONAVİRÜSTE CAN KAYBI 59'A YÜKSELDİ!
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı, 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadesini kullandı.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ateş, öksürük ve nefes darlığı, başlıca sözü edilen belirtiler. Ancak her türlü solunum yolu hastalığı belirtilerini dikkate almakta yarar var. Burun akıntısı, halsizlik, vücut ağrısı da belirtiler arasında yer alıyor. Virüsle karşılaştıktan sonra genellikle 2 gün içinde belirtiler ortaya çıkıyor ancak bu süre 14 güne kadar uzayabiliyor.
Yeni Corona Virüs (COVID19) sorununun giderek büyüdüğü son günlerde bu virüsün solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabileceğini ve hatta ilk bulguların gözde olabileceği de unutulmamalı. Ayrıca yapılan son açıklamalarla birlikte koku ve tat duyusu kaybının coronavirüs belirtisi olarak yer alabildiği açıklandı.

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KORONAVİRÜSTE CAN KAYBI 59'A YÜKSELDİ!
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