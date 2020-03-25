Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Dar gelirli ailelere destek!

Son dakik haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kapsamında hazırlanan destek paketini açıkladı. Buna göre dar gelirli 2 milyon aileye bin TL destek verilecek. Asgari ücretliye toplam 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak.Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı hazırlanan destek paketini açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik önlemler şöyle:- İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz.- 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek.- Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak.- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak.- 80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak.- Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak.- 1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.- Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak.- KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek.- Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.