SDÜ Kenti İle Bütünleşmeye Devam Ediyor

Süleyman Demirel Üniversitesi, üniversite-şehir bütünleşmesi projesi kapsamında bu hafta Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği üyelerini konuk etti.Ziyaretin ilk durağı; Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Araştırma Merkezi oldu. Dernek üyelerine merkez bünyesinde yer alan Uygulamalı Temel Bilimler ve Teknolojileri Araştırma Birimi, Enerji Teknolojileri Birimi, Biyomühendislik Araştırma Birimi, laboratuvarlar ve cihazlar hakkında bilgi verildi.Akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezi olan Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde faaliyet gösteren firmalar hakkında da bilgi alan dernek üyeleri daha sonra Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu ile bir araya geldi.Tüm Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Isparta Şubesi Başkanı Mehmet Pamuk, dernek olarak daha önce üniversite ile ortak çalışmaların yapılması yönünde projelerinin olduğunu belirtti. Pamuk, Isparta’da bulunan esnaf ve sanayicilerin üniversitenin düzenlediği bu tür faaliyetler ile yüksek donanımlı laboratuvarlar ve cihazları inceleme fırsatı bulduklarını söyledi.TÜMSİAD Isparta Şubesi Başkanı Mehmet Pamuk, “TÜMSİAD olarak üniversitemiz ile ortak çalışarak esnafımızın ve sanayicilerimizin büyümesine her türlü desteği vermeye hazırız.” diye konuştu.