BİR SORU BİR CEVAP

Namazda Fâtiha’dan sonra okunacak ayet veya sûreler için besmele çekilir mi?



Namazda her rekâtın başında ve Sübhâneke’den sonra kırâata başlamadan önce besmele çekilir. Fatihadan sonraki zamm-ı sûre için ise ayrıca besmele çekilmez.

AYET

“Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına ge¬len musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimse¬lerdir." (Hac, 22/35)

HADİS

Câbir b. Abdullah’ın (r.a.) rivayet ettiğine göre, Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “(Evine girdiğin za¬man) besmele çekerek kapını kapa; çünkü şeytan (besmeleyle) kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. (Yine) Besmele çekerek, enine koyacağın bir tahta parçası ile de olsa kabını(n ağzını) ört. Bir besmele daha çekerek su kabının ağzını da ört.”

DUA

“Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et.”