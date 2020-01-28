ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU



Isparta İli Eğirdir Gölünde yaşam popülasyonu azalan ve 01 Kasım 2019 tarihi itibari ile avlanması yasak olan Kerevit Kaçakçılığına yönelik İsparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne (TEM) bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde; 28 Ocak 2020 günü saat 02:00 sıralarında Eğirdir Gölünden Kaçak avlanarak çevre illere satılmak üzere kerevit taşıdığı tespit edilen 07 ACP 302 plakalı araç Gelendost ilçesi mevkiinde durdurulmuştur.Söz konusu araçta E.B. ve B.B. isimli 2 şüpheli ile birlikte yaklaşık 1 Ton 250 Kg. (1.250 Kg.) canlı Kerevit ele geçirilmiştir.Şüpheliler hakkında; Gelendost İlçe Tarım Müdürlüğünce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet kapsamında 8.350 TL, Jandarma Trafik Timi tarafından 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 2.438 TL olmak üzere toplam 10.788 TL. idari para cezası uygulanmıştır.Kaçak yollarla temin edilen 1.250 Kg. canlı Kerevit. Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı, Gelendost İlçe Farım Müdürlüğü ve Eğirdir Bot Tim K. lığınca Eğirdir Gölü açıklarına bırakılarak tekrar doğal yaşam alanlarına kazandırılmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığı tüm unsurları ile doğal hayatın korunması ve Eğirdir Gölündeki canlı popülasyonun devamının sağlanmasına yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.