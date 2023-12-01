Sav Belediyesi Sosyal Tesislerinde El Yapımı Lezzet Şöleni Sizi Bekliyor!

Sav Belediyesi Sosyal Tesisleri, şehrin lezzet dolu dünyasına renk katıyor! Pasta tutkunlarına özel olarak düzenlenen pasta kurslarının başarılı kursiyerleri, el emeği göz nuru ürünleriyle şimdi sizi bekliyor. Kursiyerlerin özgün tarifleri ve ustalıklı elleriyle hazırladığı pasta ve tatlı çeşitleri, sizleri unutulmaz bir lezzet yolculuğuna davet ediyor.Bu eşsiz ürünleri edinmek isteyenler için, Sav Belediyesi tesislerinde özel bir satış yapılıyor. Lezzet dolu anların mimarları olan kursiyerlerin hazırladığı ürünler, enfes tatlarıyla dikkat çekiyor. Siz de bu lezzet şölenine katılmak ve damak zevkinizi şımartmak için Sav Kasabasına uğrayabilirsiniz.Sosyal tesiste gerçekleşecek bu etkinlik, pasta ve tatlı severleri buluşturacak. Elde edilen gelirlerle kursiyerlerimize destek olacak ve onların bu yaratıcı süreci sürdürmelerine katkı sağlanacak.Unutulmaz bir tatlı deneyimi yaşamak ve kendi damak zevkinizi keşfetmek için Sav Belediyesi Sosyal Tesislerine gidebilirsiniz. Bu özel etkinlikle lezzetin ve el emeğinin buluştuğu bir atmosferde, kaliteli ürünleri edinerek aynı zamanda yerel sanatçılara destek olma şansını elde edeceksiniz. Tüm lezzetseverleri bekliyoruz!Not: Satıştan elde edilen gelir, kursiyerlerin yaratıcılıklarını sürdürebilmeleri için kullanılacaktır.