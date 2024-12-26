Isparta'da Kaçak Sigara Operasyonu: 14.080 Adet Makaron Ele Geçirildi

Yalvaç'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 14.080 Adet Makaron Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Yalvaç ilçesinde düzenlenen operasyonda bir markette kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

14.080 Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

25 Aralık 2024 tarihinde Yalvaç ilçesinde bir şahsa ait iş yerinde yapılan aramada, 704 paket içerisinde toplam 14.080 adet içi tütün doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kararlılıkla Devam Eden Mücadele

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlarını artan bir azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Yapılan açıklamada, bölgede bu tür faaliyetlerin önlenmesi için çalışmaların devam edeceği ifade edildi.



