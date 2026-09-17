SDÜ Hastanesinde 10 yaşındaki çocuk için yeni nesil skolyoz tedavisi Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde erken başlangıçlı skolyoz tanısı bulunan 10 yaşındaki çocuk hastaya, omurga gelişiminin devam etmesine olanak sağlayan MAGEC sistemi uygulandı. Manyetik kontrollü sistem sayesinde tedavi sürecindeki uzatma işlemlerinin yeni bir ameliyata ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Çocukluk çağında ortaya çıkan skolyoz, yalnızca omurgadaki eğriliğin düzeltilmesini değil, büyüme sürecinin de korunmasını gerektiren önemli bir tedavi süreci olarak öne çıkıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında gerçekleştirilen uygulamayla, 10 yaşındaki bir hastanın omurga eğriliğinin kontrol altına alınması ve büyüme sürecinin mümkün olduğunca korunması amaçlandı. Tedavide MAGEC sistemi kullanıldı Hastaya uygulanan manyetik kontrollü büyüyen rod (MAGEC) sistemi, özellikle büyüme çağındaki çocuklarda omurganın gelişimini desteklemeye yönelik kullanılan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Sistemin önemli özelliklerinden biri ise tedavi boyunca ihtiyaç duyulan rod uzatma işlemlerinin, yeniden cerrahi müdahale gerektirmeden gerçekleştirilebilmesine imkan sağlaması.

Bu sayede çocuk hastanın tedavi sürecinin, büyüme dönemi boyunca düzenli kontrollerle sürdürülmesi planlanıyor. Amaç yalnızca eğriliği düzeltmek değil Operasyonu gerçekleştiren SDÜ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Dinçer, erken başlangıçlı skolyoz vakalarında tedavi yaklaşımının farklı bir önem taşıdığına dikkat çekti.

Bu yaş grubundaki hastalarda omurga gelişiminin devam etmesinin yanı sıra, göğüs kafesinin büyümesinin de korunmasının önem taşıdığı belirtildi.

Tedavide bu nedenle yalnızca mevcut omurga eğriliğine odaklanılmadığı, çocuğun büyüme potansiyelinin de göz önünde bulundurulduğu ifade edildi. Yaklaşık bir yıldır takip ediliyor MAGEC uygulanan çocuk hastanın yaklaşık bir yıldır düzenli olarak takip edildiği bildirildi.

Kontroller sırasında tedavinin seyri değerlendirilirken, ihtiyaç doğrultusunda planlanan rod uzatma işlemlerinin de sürdürüldüğü aktarıldı.

Hastanın büyüme süreci boyunca yapılacak kontrollerle tedavinin kişiye özel şekilde devam ettirilmesi planlanıyor. Her skolyoz hastasına aynı yöntem uygulanmıyor Uzmanlar, skolyoz tedavisinde tek bir yöntemin her hasta için uygun olmadığını vurguluyor.

Tedavi planlamasında çocuğun yaşı, büyüme potansiyeli, omurga eğriliğinin derecesi ve eğriliğin esnekliği gibi birçok faktör birlikte değerlendiriliyor.

MAGEC sisteminin de uygun hastalarda, büyüme döneminin korunmasına yönelik tedavi seçeneklerinden biri olduğu belirtiliyor. SDÜ Hastanesinde takip süreci devam edecek SDÜ Hastanesinde gerçekleştirilen uygulamanın ardından çocuk hastanın tedavi sürecinin düzenli kontrollerle devam edeceği bildirildi.

Büyüme döneminde gerekli görülen rod uzatma işlemlerinin planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesiyle, omurga ve göğüs kafesi gelişiminin korunması ve skolyozun büyüme sürecinde kontrol altında tutulması hedefleniyor.

Isparta’da çocuk ortopedisi alanında gerçekleştirilen bu uygulama, erken başlangıçlı skolyoz tedavisinde büyümeyi koruyan yöntemlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.