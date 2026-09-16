Isparta Yeni evli çiftlere bebek desteği geliyor

Isparta Yeni evli çiftlere bebek desteği geliyor
ISPARTA
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Yeni evli çiftlere bebek desteği geliyor

Isparta’da yeni yuva kuran ailelere yönelik sosyal destek çalışmalarına bir yenisi eklendi. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nden yararlanan ve çocuk sahibi olan ailelerin bebeklerinin temel ihtiyaçlarına destek sağlanması amacıyla yeni bir protokol imzalandı.
Isparta Valiliği öncülüğünde, ailelerin sosyal refahını desteklemeye yönelik yeni bir çalışma hayata geçirildi. Isparta Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Mehir Aile Platformu arasında “Bebek İhtiyaç Destek Protokolü” imzalandı.
Protokolle birlikte, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nden yararlanan ve çocuk sahibi olan ailelerin yeni doğan bebeklerine yönelik temel ihtiyaç desteği sağlanması hedefleniyor.

Yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarına destek

İmzalanan protokol kapsamında, proje kapsamında desteklenen ailelerin dünyaya gelen ve gelecek olan bebeklerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunulması planlanıyor.
Desteklerin ayni ve nakdi katkılar şeklinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.
Böylece genç çiftlere yönelik mevcut destek mekanizmasına, çocuk sahibi olmaları sonrasında bebeklerin ihtiyaçlarını da kapsayan yeni bir sosyal destek boyutu eklenmiş oldu.

Üç kurumdan ortak çalışma

“Bebek İhtiyaç Destek Protokolü”, Isparta Valiliği makamında düzenlenen imza töreniyle hayata geçirildi.
Protokol; Isparta Valiliği, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Mehir Aile Platformu arasında imzalandı.
Çalışmanın temel amacı, genç ailelerin çocuk sahibi olduktan sonraki dönemde karşılaşabilecekleri temel ihtiyaçlara destek olmak ve ailelere yönelik sosyal hizmet çalışmalarını güçlendirmek olarak öne çıktı.

Ailelere yönelik destek genişliyor

Isparta’da aile ve gençlere yönelik çalışmalar kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, bu yeni protokolle birlikte bebek sahibi olan aileler açısından da farklı bir destek mekanizmasıyla buluşmuş olacak.
Yeni uygulamanın, projeden yararlanan ailelerin bebeklerinin temel ihtiyaçlarına katkı sunması amaçlanıyor.

Vali Erin’den teşekkür

Protokolün imzalanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Isparta Valisi Abdullah Erin, aile yapısının desteklenmesinin toplumun geleceği açısından önemine dikkat çekti.
Vali Erin, iş birliğine katkı sağlayan Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse ve Mehir Aile Platformu Isparta İl Temsilcisi Gonca Kayacan’a teşekkür ederek projenin aileler için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Isparta Valiliğinin resmi internet sitesinde Vali Abdullah Erin’in görev ve valilik faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler yer alıyor.

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Isparta’da yeni evli çiftlere bebek desteği

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Isparta Yeni evli çiftlere bebek desteği geliyor
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