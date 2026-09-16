Isparta Yeni evli çiftlere bebek desteği geliyor

Yeni evli çiftlere bebek desteği geliyor

Yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarına destek

Üç kurumdan ortak çalışma

Ailelere yönelik destek genişliyor

Vali Erin’den teşekkür

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Isparta’da ailelere yeni destek: Bebek ihtiyaçları karşılanacak

Isparta’da yeni evli çiftlere bebek desteği

Isparta Valiliği öncülüğünde, ailelerin sosyal refahını desteklemeye yönelik yeni bir çalışma hayata geçirildi. Isparta Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Mehir Aile Platformu arasındaimzalandı.Protokolle birlikte,sağlanması hedefleniyor.İmzalanan protokol kapsamında, proje kapsamında desteklenen ailelerin dünyaya gelen ve gelecek olan bebeklerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunulması planlanıyor.Desteklerinşeklinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.Böylece genç çiftlere yönelik mevcut destek mekanizmasına, çocuk sahibi olmaları sonrasında bebeklerin ihtiyaçlarını da kapsayan yeni bir sosyal destek boyutu eklenmiş oldu.“Bebek İhtiyaç Destek Protokolü”, Isparta Valiliği makamında düzenlenen imza töreniyle hayata geçirildi.Protokol;arasında imzalandı.Çalışmanın temel amacı, genç ailelerin çocuk sahibi olduktan sonraki dönemde karşılaşabilecekleri temel ihtiyaçlara destek olmak ve ailelere yönelik sosyal hizmet çalışmalarını güçlendirmek olarak öne çıktı.Isparta’da aile ve gençlere yönelik çalışmalar kapsamında yürütülen, bu yeni protokolle birlikte bebek sahibi olan aileler açısından da farklı bir destek mekanizmasıyla buluşmuş olacak.Yeni uygulamanın, projeden yararlanan ailelerin bebeklerinin temel ihtiyaçlarına katkı sunması amaçlanıyor.Protokolün imzalanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Isparta Valisi, aile yapısının desteklenmesinin toplumun geleceği açısından önemine dikkat çekti.Vali Erin, iş birliğine katkı sağlayanteşekkür ederek projenin aileler için hayırlı olması temennisinde bulundu.Isparta Valiliğinin resmi internet sitesinde Vali Abdullah Erin’in görev ve valilik faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler yer alıyor.Hem kısa hem de haberdeki en önemli gelişmeyi doğrudan veriyor.