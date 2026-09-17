Ramazan Ayhan’dan oda seçimi öncesi dikkat çeken mesajlar

Isparta Elektrikçiler Odası seçiminde Ramazan Ayhan sahaya çıktı

Ramazan Ayhan’dan oda seçimi öncesi dikkat çeken mesajlar
ISPARTA
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Ramazan Ayhan’dan oda seçimi öncesi dikkat çeken mesajlar

Isparta Elektrikçiler ve Bobinajcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda seçim süreci devam ederken başkan adayı Ramazan Ayhan, yönetim anlayışına ilişkin mesajlarını paylaştı. Ayhan; üyelerin yanında olma, sorunlara çözüm üretme, kurumsal yönetim ve oda kaynaklarının üyelerin yararına değerlendirilmesi başlıklarını öne çıkardı.
Isparta’da elektrikçi ve bobinajcı esnafını yakından ilgilendiren oda seçimleri öncesinde başkan adaylarının çalışmaları sürüyor.
Başkan adayı Ramazan Ayhan, yaptığı açıklamayla adaylık sürecindeki yaklaşımını ve oda yönetimine ilişkin hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.
Ayhan açıklamasında özellikle üyelerin yanında olma, mesleki sorunlara çözüm üretme ve daha kurumsal bir yönetim anlayışı oluşturma mesajları verdi.

“Üyelerimizin yanında olmak istiyoruz”

Ramazan Ayhan, açıklamasında yönetim anlayışlarının temelinde meslektaşların ve oda üyelerinin yanında durmanın bulunduğunu belirtti.
Odanın daha kurumsal bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini ifade eden Ayhan, üyelerin hak ve taleplerinin daha güçlü şekilde gündeme taşınmasını hedeflediklerini söyledi.
Ayhan, farklı zamanlarda farklı söylemlerle hareket eden bir yönetim anlayışı yerine, açık, tutarlı ve üyelerle iletişim halinde olan bir yönetim oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Oda aidatlarıyla ilgili dikkat çeken mesaj

Ayhan’ın açıklamasında öne çıkan başlıklardan biri de oda aidatları ve kaynakların kullanımı oldu.
Üyelerin alın teriyle kazandıkları gelirlerden ödedikleri aidatların, yine üyelerin tamamına fayda sağlayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ayhan, oda kaynaklarının üyelerin yararına kullanılmasını hedeflediklerini ifade etti.
“Ödenen aidatların bir kişinin cebine değil, tüm üyelerimize geri kazandırılması” anlayışını savunan Ayhan, oda yönetiminde bu konuda farklı bir yaklaşım ortaya koyacaklarını belirtti.

Öncelik üyelerin sorunları olacak

Başkan adayı Ramazan Ayhan, yeni yönetim anlayışında önceliğin üyelerin yaşadığı sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi olacağını söyledi.
Meslektaşların karşılaştığı sorunların ilgili kurumlara aktarılması ve çözüm için üst kuruluşlarla daha güçlü iletişim kurulmasının önemine dikkat çeken Ayhan, üyelerden gelecek destekle daha etkin bir çalışma yürütmek istediklerini belirtti.

Eğitim ve teknoloji vurgusu

Ayhan’ın paylaştığı seçim mesajlarında eğitim ve teknoloji başlıkları da yer aldı.
Elektrikçilik ve bobinaj sektörünün gelişen teknolojiye uyum sağlamasının önemine dikkat çeken Ayhan, meslektaşların daha donanımlı hale gelmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.
Amaçlarının yalnızca mevcut sorunlara çözüm aramak olmadığını belirten Ayhan, aynı zamanda mesleğin geleceğine yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

“Birlikte daha güçlü bir oda” mesajı

“Birlikte Daha Güçlüyüz” sloganıyla yola çıkan Ramazan Ayhan, oda üyelerinin desteğiyle daha güçlü bir yönetim anlayışı oluşturmak istediklerini belirtti.
Ayhan, açıklamasında üyelerin söz sahibi olduğu, sorunların doğrudan dinlendiği ve çözüm odaklı çalışmaların yürütüldüğü bir oda yönetimi hedeflediğini ifade etti.

Üyelerle buluşma çağrısı

Ramazan Ayhan, oda üyelerini 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Birliği binasında gerçekleştirileceğini belirttiği buluşmaya davet etti.
Ayhan, tüm üyelerin katılımını beklediğini belirterek, seçim sürecinde kendilerine destek verilmesi çağrısında bulundu.
Isparta Elektrikçiler ve Bobinajcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndaki seçim sürecinde adayların mesajları ve üyelerle gerçekleştirecekleri buluşmalar önümüzdeki günlerde oda gündeminin önemli başlıkları arasında yer alacak.
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Ramazan Ayhan’dan oda seçimi öncesi dikkat çeken mesajlar
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