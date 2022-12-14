Süleyman Demirel Üniversitesi Futbol Takımı, “Üniversiteler Arası Bölgesel Futbol Şampiyonası”nda birinci oldu.Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 5-9 Aralık 2022 tarihlerinde Süleyman Demirel, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Dokuz Eylül, Muğla Sıtkı Koçman, İzmir Katip Çelebi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi futbol takımlarının katılımıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, takımların kıyasıya mücadelesine şahitlik etti.Abdullah Arısoy teknik sorumluluğundaki Süleyman Demirel Üniversitesi Futbol Takımı, grubunu namağlup tamamlayarak şampiyonluk kupasını üniversitemize kazandırdı ve Süper Lig terfi maçlarına katılmayı garantiledi.