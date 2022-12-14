Isparta Ticaret Borsası, bölgenin sorunlarını ve taleplerini dinleme amacıyla üyeleriyle buluşma programını geçtiğimiz günlerde başlatmıştı.Dördüncüsü Yalvaç ilçesinde gerçekleştirilen üyelerle istişare toplantısına, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüdai Şahin, Meclis Başkanımız Nevzat Demirel, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kurucu, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı M. Afşin Durutürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Abdülkadir Kurucu, Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Bayındır, Yönetim Kurulu üyemiz Sadettin Güneş, Meclis Başkan Yardımcımız Ali Ak, Genel Sekreterimiz Ali Koyak ve Yalvaç bölgesinde faaliyet gösteren üyelerimiz katılım sağladı.Hububat sektörünün Isparta için önemine değinen Başkan Hüdai Şahin, Isparta Ticaret Borsası’nın Yalvaç ilçesi ve bölgede yaptığı faaliyetler hakkında da bilgilendirmede bulundu.Başkan Hüdai Şahin sözlerinde, “Dördüncüsünü Yalvaç İlçesinde tamamladığımız üyelerle istişare toplantısında ki amacımız, bölge bölge gezerek yaşanan sorunları yada iyileştirme yönünde atılacak adımları üyelerimizle birebir istişare ederek birlikte çözelim ve birlikte karar verelim düşüncesindeyiz. Yalvaç İlçemiz, hem hububatta hem de hayvancılıkta işlem hacmi açısından önde gelen ilçelerimizden. Bu fırsatı iyi değerlendirip çıtayı yükseltmemiz gerekiyor. Ticaretinizi geliştirme yönünde atacağınız adımlarda Isparta Ticaret Borsası olarak bizlerde düşen görev neyse, mevzuat çerçevesinde yapmaya hazırız ” ifadelerini kullandı.İstişare toplantımız, karşılıklı yapılan fikir alışverişin ardından son buldu.